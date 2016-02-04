Гавана, 4 февраля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Завершен визит на Остров свободы ста американских виноделов. Как сообщает Prensa Latina, визитеры удовлетворены итогами встреч с кубинскими экспортерами и официальными лицами. Данный визит является частью пакета по повышению экономической привлекательности Кубы для деловых кругов США. Визит организован US Cava Exports (USCE), базирующейся в Сонома, штат Калифорния.

pravda.ru Бутылки вина

Несколько дней назад президент Франции Франсуа Олланд потребовал от США снять торговое эмбарго с Кубы, сообщает France Presse. Заявление было сделано в ходе «исторического визита» в Париж кубинского лидера Рауля Кастро, направленного на восстановление отношений с Западом.

По сообщению Euronews, Куба намерена диверсифицировать свои экономические связи, чтобы снизить зависимость в этой сфере от США. Об этом заявил сегодня во французской столице кубинский министр внешней торговли и иностранных инвестиций Родриго Мальмиерка. «Заверяю вас, Куба абсолютно не намерена допускать, чтобы американские компании оттеснили от связей с нашей страной представителей других стран, которые давно и успешно сотрудничают с нами», — подчеркнул Мальмиерка. Он отметил в то же время, что Куба «отнюдь не собирается блокировать деятельность американских компаний, — они также приветствуются на кубинской земле».