Москва, 4 февраля, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Январь 2016 года стал самым снежным в Москве начиная с 1970 года, заявил на совместном заседании комиссий Мосгордумы столичный метеоролог Алексей Ляхов, сообщает «Вести.ФМ».

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По его словам, в минувшем январе выпало более 104 см снега, тогда как рекорд 1970 года — 100 см. Максимальная высота снежного покрова выросла к 24 января до 34 см.

Также январь 2016 стал одним из самых холодных и влажных в XXI веке: за месяц выпало 104 мм. осадков или 183% от нормы. Пиковыми по осадкам стали 28 и 29 января, когда выпало около 18 мм.