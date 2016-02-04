Киев, 4 февраля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. То, что для ЕС больше всего важно относительно Украины, — это сохранить реформы, заявил журналистам в Киеве 4 февраля посол ЕС на Украине Ян Томбиньски, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Летучий корабль». реж Гарри Бардин. 1979. СССР Болото

«Важно — сохранить реформы, которые были разработаны, и консолидировать путь реформ, и тут хотим услышать ответ от премьер-министра и президента», — заявил глава европейского диппредставительства на Украине.

«Мы вчера уже услышали, что они все заинтересованы, чтобы люди, которые работают над реформами, остались в правительстве. Президент пригласил послов стран G7 сегодня, чтобы вместе с премьер-министром объяснить нам путь — как это будет», — сказал Томбиньски.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр страны Арсений Яценюк сегодня, 4 февраля, проведут встречу с послами стран «Большой семерки» (G7).