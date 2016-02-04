Эрдогану мешают ВКС РФ в Сирии
Анкара, 4 февраля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Внутрисирийские переговоры по ситуации в стране не могут быть проведены из-за военных действий ВКС РФ на территории Сирии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт Reuters.
Эрдоган считает, что операция ВКС РФ по уничтожению террористов «Исламского государства» (ИГ) в Сирии и переговоры несовместимы.
Переговоры под эгидой ООН начались 29 января в Женеве.
Официальный представитель Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции Рияд Наасан Ага ранее заявлял, что они готовы начать диалог с Дамаском, если будут выполнены их требования по улучшению гуманитарной ситуации в САР.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о том, что переговорный процесс в Женеве поставлен на паузу до 25 февраля.
Причина переноса обсуждения — неготовность к диалогу со стороны участников переговоров.