Анкара, 4 февраля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Внутрисирийские переговоры по ситуации в стране не могут быть проведены из-за военных действий ВКС РФ на территории Сирии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

Эрдоган считает, что операция ВКС РФ по уничтожению террористов «Исламского государства» (ИГ) в Сирии и переговоры несовместимы.

Переговоры под эгидой ООН начались 29 января в Женеве.

Официальный представитель Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции Рияд Наасан Ага ранее заявлял, что они готовы начать диалог с Дамаском, если будут выполнены их требования по улучшению гуманитарной ситуации в САР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о том, что переговорный процесс в Женеве поставлен на паузу до 25 февраля.

Причина переноса обсуждения — неготовность к диалогу со стороны участников переговоров.