Пекин, 4 февраля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Китайские автолюбители активно обсуждают первые фото серийного кроссовера Borgward BX7, презентация которого должна состояться весной на Международном автосалоне в Пекине.

carnewschina.com Borgward BX7

Автолюбители отмечают, что серийная версия очень похожа на концепт Borgward BX7, который был представлен в 2015 г. во Франкфурте. Семиместный кроссовер построен на базе китайского внедорожника Beijing Auto Senova X65. Новый Borgward BX7 не отличается компактными размерами — 4713×1911×1694 мм. По сообщению производителя, автомобиль будет оснащаться 2-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составит 201 л.с. Сборка нового кроссовера будет производится на заводе Foton Motors в Китае, пишет «Тайпин цичэ».

Автомобильный завод Borgward был основан в 1929 г. в Бремене. В 1961 г. компания прекратила свое существование в связи с банкротством. В 2008 г. компания была воссоздана, а затем продана в Китай. В настоящий момент марка Borgward принадлежит Foton Motors, которая является дочерним предприятием китайского автоконцерна Beijing Automotive Industry Corporation (BAIC).