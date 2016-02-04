Ярославль, 4 февраля, 2016, 13:01 — ИА Регнум. В селе Брейтово Ярославской области откроется филиал Дарвинского заповедника, где займутся экологическим просвещением. К Ярославской области относится 40% территории заповедника, а потому Министерством природных ресурсов РФ решило создать в Брейтове его обособленное подразделение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Дарвинского заповедника Михаил Макаров. По его словам, задача ярославского филиала — просвещать население и сделать доступным для людей экологический туризм.

«Сейчас решается вопрос по структуре ярославского подразделения. Будем брать жителей Брейтова, предпочтительно с экологическим образованием, и направлять их на дополнительное обучение на курсы при Минприроды. Уже выделено помещение площадью 67 кв. м. в здании лесничества Брейтовского района, там сделан ремонт. Люди смогут приезжать в Брейтово, им будут делать экскурсии по воде, это 25 км, на центральную усадьбу в Череповецкий район. В новом подразделении смогут проводить лекции, продавать сувениры. При наличии средств будем и дальше расширяться», — рассказал директор Дарвиновского заповедника Михаил Макаров.

По словам Михаила Макарова, вопрос финансирования решен, и филиал в Брейтово на улице Колхозной, 7, заработает ближе к лету. Ранее доступ ярославцев в заповедник был крайне затруднен как из-за его удаленности (путь по суше через Вологодскую область составляет более 300 километров), так и из-за организационных вопросов. Самостоятельное посещение заповедника запрещено и карается штрафом.