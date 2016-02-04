Пекин, 4 февраля, 2016, 12:24 — ИА Регнум.



24gadget.ru Китайские часы

ИА REGNUM представляет обзор наиболее интересных событий во взаимодействии Китая со странами Средней Азии в январе 2016 года. Текст составлен на основе анализа сообщений региональных СМИ за минувший месяц.

Казахстан

Сотрудничество на 24 млрд долларов

Сумма соглашений Казахстана и Китая по 52 промышленным проектам превысила 24 млрд долларов. Как заявил 20 января 2016 года посол КНР в Казахстане Чжан Ханьхуэй, сотрудничество Пекина и Астаны ведет к формированию «комплексной транспортно — логистической сети, растягивающейся на весь Евразийский континент».

В числе достигнутых результатов посол назвал: завершение первого этапа строительства казахстанско-китайского терминала в порту Ляньюньгань, открытие транспортных перевозок в Центральную Европу через территорию Казахстана, мобильные перевозки сельскохозяйственной продукции Казахстана и Китая, завершающееся строительство автодороги «Западная Европа — Западный Китай».

Новый поезд из Китая

Новый грузовой состав Чанань («долгий мир») отправился в Центральную Азию из китайского города Сиань. По информации «Finance.sina», состав с 51 вагоном отправился в западном направлении по маршруту Баоцзи, Тяньшуй, Ланьчжоу, Урумчи и перешел границу с Казахстаном на участке Алашанькоу. Отправка грузовых поездов по данному маршруту, является одним из ключевых проектов в рамках «Экономического пояса Шелкового пути»

Казахстан стал членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Нурсултан Назарбаев 27 января подписал закон «О ратификации статей соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций».

Общая доля Казахстана в капитале банка составит 0,7%. Это около 730 млн долларов. Из 57 стран — участниц 37 являются азиатскими странами, 20 — страны не из этого региона. Крупнейшими акционерами являются Китай, Индия и Россия.

Китай наращивает влияние в Казахстане

Конкуренция между Россией и Китаем в Центральной Азии становится все более очевидной. Наряду с традиционными сферами (энергетика, инвестиции, логистика и др.) соперничество Китая и России постепенно переносится и на информационное пространство — такое утверждение содержится в опубликованной 31 декабря 2015 года на сайте News. sina статье.

Согласно переводу CAAN, авторы статьи считают, что Центральная Азия, являясь такой же зоной стратегических интересов для России, как Латинская Америка для США, все больше сближается с Китаем. После событий на Украине и введенных против России со стороны Запада санкций потенциал Москвы в дальнейшем продвижении своего проекта Евразийского экономического союза сильно снизился.

Хотя этнические русские все еще составляют четверть населения Казахстана и информационное влияние России остается очень сильным, местные жители часто шутят, что в 2030 году все проснутся и будут разговаривать на китайском языке.

Киргизия

Китайских бизнесменов обвинили в уклонении от налогов на $715 000

В середине января остановлена работа китайского нефтеперебатывающего завода «Джунда», расположенного в Чуйской области Киргизии. Замдиректора НПЗ Ю Шан Лин находится под домашним арестом. Местные правоохранители обвиняют менеджмент в уклонении от уплаты налогов ($715 тыс.).

НПЗ работает в Киргизии с сентября 2013 года. Стоимость постройки завода составила 300 млн. долларов, проект финансировался на средства КНР. Владельцем завода является ОсОО Сhina Petrol Company.

Планировалось, что работа НПЗ приведет к уменьшению зависимости Киргизии от поставок российских ГСМ. Однако из-за перебоев с поставками сырья за 2 года завод на полную мощность не вышел.

Готово ТЭО проекта железной дороги «Киргизия-Китай»

Министр транспорта и коммуникаций Киргизии Аргынбек Малабаев 27 января заявил, что работа по технико-экономическому обоснованию проекта строительства железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан завершена.

Ранее премьер-министр Темир Сариев заверял, что строительство дороги начнется «уже в 2016 году».

При этом пока не сообщается информация по наиболее спорным моментам проекта: какой будет колея железной дороги и как именно будет финансироваться данный проект. Китайские СМИ утверждают, что колея будет европейская, а стоимость проекта составит около 2 млрд долларов.

Идея строительства железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан обсуждается более 14 лет. С каждым годом предполагаемая стоимость реализации росла — с 1 млрд долларов до 3−4 млрд.

Китай может заменить Россию в проекте строительства ГЭС

Китай назван одним из наиболее вероятных инвесторов для сооружения в Киргизии энергообъектов. В январе парламент и президент Киргизии денонсировали соглашение с Москвой о строительстве и эксплуатации Верхненарынского каскада ГЭС и Камбараты-1.

Теперь Бишкек ищет замену российским инвесторам. Среди наиболее вероятных источников финансирования называются Китай, Саудовская Араваия, Катар, и Иран.

Киргизия стала членом-учредителем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

«Президент Алмазбек Атамбаев 12 января подписал Закон «О ратификации статей соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций».

Доля подписного капитала Киргизии составит 0,0268% или 26,8 млн долларов. АБИИ — международная финансовая организация, созданная в 2014 году в Пекине для финансирования инфраструктурных проектов в Азии.

«Китайско-киргизские отношения переживают самые лучшие времена»

Посол КНР в Киргизии Ци Даюй опубликовал на сайте киргизского государственого информагентства «Кабар» статью, перечислив достижения китайской экономики и пообещав радужные перспективы от дальнейшего сотрудничества. Посол сообщил, что «в настоящее время китайско-киргизские отношения переживают самые лучшие времена с момента установления дипломатических отношений: отношения стратегического партнерства непрерывно углубляются, сотрудничество в разных областях активно продвигается вперед».

Таджикистан

500 млн долларов на промышленную зону

Китай начал постройку семи крупных предприятий, в том числе металлургического завода, на промзоне площадью в 70 гектаров, расположенной на севере Таджикистана в городе Истиклол. Общий объем инвестиций составит полмиллиарда долларов.

Первую линию металлургического завода планируется запустить в 2017 году. Предположительно преприятие будет перерабатывать ежегодно до 100 тонн свинца, обеспечив работой более 2 тысяч человек.

КНР лидирует по объему инвестиций в Таджикистане

48%, 50%, 58% — так росла доля прямых китайских инвестиций в экономику Таджикистана с 2013 по 2015 годы.

Доля прямых российских инвестиций в 2015 году снизилась до 35 млн долларов (почти 7,5% от всего объема) против 272,6 млн из Китая. По данным правительства Таджикистана, Россию по прямым инвестициям в экономику Таджикистана в 2015 году обошли также Великобритания и Франция. Доля этих стран составила 14,5% ($68,1 млн) и 7,8% ($36,8 млн) соответственно.

Китай — основной кредитор Таджикистана

Китай остается основным кредитором Таджикистана. Душанбе должен ему свыше $950 млн. Второе и третье место среди кредиторов занимают Всемирный банк (более $325 млн) и Азиатский банком развития ($277 млн).

Общий объем внешнего долга Таджикистана на начало 2016 года составил $2,18 млрд. За год эта цифра выросла на $87,2 млн.

Узбекистан

Официальный визит и неофициальные договоренности

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с китайским коллегой в Пекине, где обсудил подготовку к саммиту ШОС, который пройдет летом этого года в Ташкенте. Также обсуждались и «аспекты дальнейшего укрепления сотрудничества». Предположительно, за размытой формулировкой кроется наращивание темпов и объемов по совместным экономическим проектам.

«Первое направление сотрудничества — инфраструктурно-логистические и транспортные проекты. Второе — атомные электростанций. Третье — сельское хозяйство и природные ресурсы. Четвертое — борьба с терроризмом и экстремизмом», — предполагает завотделением востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Акцент на предстоящем саммите сделала и китайская пресса. Китайские авторы говорят о ШОС применительно к двум сферам — обеспечению безопасности Китая, а также реализации экономических проектов, в том числе «дальнейшей реализации инициативы Экономического пояса Шелкового пути».

Дружба длиною в четверть века

2 января в Ташкенте состоялся гала-концерт в честь 24-летия дипотношений между Китаем и Узбекистаном. По словам выступившего на мероприятии посола КНР Сунь Лицзе, между двумя странами «постоянно углубляется стратегическое доверие, стороны твердо поддерживают друг друга в защите суверенитета, безопасности и развития. Укрепляется материальная основа китайско — узбекского сотрудничества, расширяется торгово-экономический обмен Особое значение имеет подписание сторонами в июне 2015 года документа по совместному созданию экономического пояса Шелкового пути».

Туркмения

Китайский язык для школьников

В новом учебном году школьники и студенты Туркмении начнут изучать китайский и японский языки. Инициативу озвучил глава республики Гурбангулы Бердымухамедов в сентябре 2015 года.

Президент предложит ввести дополнительное изучение иностранных языков в школах с 5 класса и в вузах технической, экономической и иной направленности.

Китай покупает 60% экспортируемого Туркменией газа

Российский «Газпром» приостановил поставки газа из Туркмении с января 2016 года. Стороны не смогли договориться о приемлемой цене за голубое топливо. После ухода российской компании основным покупателем Туркмении остается Китай. Сейчас в Поднебесную уходит около 60% всего экспортируемого Туркменией газа или около 35 млрд кубометров. К 2017 году КНР планируют получать 50 миллиардов кубометров туркменского газа в год.

«Голубое топливо» поставляется в Поднебесную по трем газовым магистралям, проложенным через территории Узбекистана и Казахстана. Строительство четвертой ветки планируется завершить в 2016 году.

Туркмения занимает четвертое место в мире по запасам газа. На данный момент страна производит свыше 75 миллиардов кубометров газа в год, а к 2030-му планируется довести добычу до 230 миллиардов кубометров, большая часть которого пойдет на экспорт.