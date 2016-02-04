Гуанчжоу, Китай, 4 февраля, 2016, 12:19 — ИА Регнум.

Заместитель руководителя Национальной энергетической администрации КНР Чжан Шаньцзе объявил о начале строительства новой линии электропередачи из провинции Юньнань в провинцию Гуандун. Новая ЛЭП позволит улучшить экологическую обстановку в одном из крупнейших промышленных центров Китая.

pp.163.com Монтажники ЛЭП в Китае

Стоимость проекта оценивается в 22 млрд юаней ($3 млрд). Строительство новой линии электропередачи, протяженность которой составляет 2 тыс. км, завершится в 2017 г. Из провинции Юньнань электричество будет поступать в Гуачжоу, Шэньчжэнь, Дунгуань, Фошань и Чжуншань. После ввода в эксплуатацию новая ЛЭП будет обеспечивать до 25% от общего объема электричества, необходимого провинции, пишет «Наньцзин жибао».

В настоящий момент основным источником электроэнергии в регионе являются угольные ТЭС. Запуск новой линии электропередачи позволит сократить потребление угля на 6,4 млн тонн. Выбросы двуокиси серы сократятся на 123 тыс. тонн.