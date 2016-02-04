Москва, 4 февраля, 2016, 19:30 — ИА Регнум. В Москве подведены итоги IX Международного фестиваля современного кино «2morrow/Завтра». 31 января в Музее Москвы состоялась торжественная церемония, где были объявлены победители.

Цитата из х/ф «Коза». реж. Иван Остроховский. 2015. Словакия, Чехия Боксёр по прозвищу Коза

Гран-при Фестиваля получил фильм «Коза» словацкого режиссера Ивана Остроховского — бытовая драма в прошлом профессионального спортсмена.

Картина документалиста Остроховского задумывалась изначально как неигровое кино о реальном экс-боксере Петере Балаже, но впоследствии была преобразована в художественный фильм, где Петер играет самого себя, а сюжет почти равен его биографии.

Фильм был выпущен в 2015 году и уже получил международное признание: был показан на МКФ в Берлине, получил Приз ФИПРЕССИ на фестивале goEast в Германии, стал Лучшим фильмом на МКФ Olhar de Cinema в Бразилии, на МКФ в Аргентине был удостоен Приза экуменического жюри.

Фильм «Коза» стал дебютной работой Остроховского в игровом кино. Для зрителей лауреат Гран-При записал видеообращение с благодарностью.

Победителями Фестиваля в других номинациях стали:

«Лучшее изображение» — фильм ужасов «Эволюция» французского режиссёра Люсиль Хадзихалилович ;

французского режиссёра ; «Лучший звук» — драма «Те, кто падает, могут летать» австрийского режиссёра Петера Бруннера ;

австрийского режиссёра ; «Специальное упоминание жюри» — комедия «Шевалье» греческого режиссёра и продюсера Афина Цангари ;

греческого режиссёра и продюсера ; Сразу в двух номинациях — «Лучшая история» и «Лучшая игра» победил фильм — артхаус «Погода в закрытых пространствах» немецкого режиссёра Изабель Штевер .

Режиссеры Петер Бруннер и Изабель Штевер стали гостями Фестиваля и получили свои призы лично.

В состав жюри «2morrow/Завтра» вошли израильский режиссер и сценарист Надав Лапид, литовская актриса театра и кино Северия Янушаускайте, обладательница премии Фестиваля «Кинотавр» за лучшую женскую роль и приза «Золотой орел» за лучшую женскую роль второго плана, казахстанский оператор Азиз Жамбакиев, российская актриса и режиссер Наталья Кудряшова, обладательница диплома Гильдии киноведов и кинокритиков на «Кинотавре» за фильм «Пионеры-герои».

Идея создания «2morrow/Завтра» принадлежит режиссеру Ивану Дыховичному. Киносмотр был впервые открыт в Москве в 2007 году, тогда были сформулированы основные принципы его программной политики. Отказавшись от красных дорожек и других атрибутов официоза, Фестиваль предложил альтернативный подход к организации культурных событий.

IX Международного фестиваля современного кино «2morrow/Завтра» прошел в Музее Москвы с 26 по 31 января. В программу вошли более 50 картин.