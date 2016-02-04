Мурманск, 4 февраля, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Прокуратура Октябрьского округа г. Мурманска провела проверку использования бюджетных средств МБУЗ «Мурманская инфекционная больница (МИБ)». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

detectiv.spb.ru Мошенничество

Установлено, что долгосрочной целевой программой «Модернизация здравоохранения Мурманской области» предусмотрено внедрение современных информационных систем в здравоохранение.

В целях исполнения программных мероприятий в ноябре 2013 года между больницей и коммерческой организацией заключен договор на выполнение работ по автоматизации деятельности путем развития медицинской информационной системы «Ариадна» на сумму более 940 тыс. рублей.

Согласно подписанным актам, в декабре 2013 года работы по договору выполнены и оплачены в полном объеме.

Однако проверка показала, что до настоящего времени медицинская информационная система «Ариадна» в учреждении не функционирует, протоколы обучения работе сотрудников отсутствуют, компьютеры, на которых установлены модули, не работают и хранятся на складе.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственные органы, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ход предварительного расследования взят прокуратурой под надзор.

Кроме того, прокуратурой выявлен факт простоя в больнице дорогостоящего медицинского оборудования, закупленного в 2013 году на сумму свыше 2 млн 300 тыс. рублей в рамках целевой программы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету по здравоохранению администрации г. Мурманска».

По итогам проверки прокуратурой округа председателю Комитета по здравоохранению администрации г. Мурманска внесено представление, по результатам рассмотрения которого руководителю инфекционной больницы объявлен выговор.

В настоящее время, после прокурорской проверки, больницей приняты меры к эксплуатации приобретенного оборудования.