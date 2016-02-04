Пекин, 4 февраля, 2016, 11:40 — ИА Регнум.



piaofang168.com Кадр из фильма

19 февраля в КНР состоится премьера второй части всемирно известного фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Сиквел самого кассового неанглоязычного фильма в истории американского кинопроката назван «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы».

Режиссером одного из самых ожидаемых фильмов в Китае стал 71-летний Юань Хэпин — известный постановщик картин про восточные боевые искусства.

Кинокритики ожидают повторения успеха первой части фильма. В 2000 г. картина Энга Ли завоевала сразу 4 «Оскара». Редакция журнала Empire включила картину «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» в список 100 лучших фильмов мирового кинематографа, пишет «Сина синьвэнь».

Работу над проектом совместно вели американская кинокомпания Weinstein Company и китайская China Film Group Corporation. В основе сюжета фильма лежит роман Ван Баосяня «Стальной рыцарь, серебряная ваза». Съемки картины прошли на территории КНР.