Москва, 4 февраля, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Сегодня, 4 февраля, рубль закрепил свои позиции по отношению к доллару и евро, продолжив тесно взаимодействовать с ценами на нефть. По данным Московской биржи, биржевые курсы доллара США и евро на открытии торгов снизились по отношению к рублю, передает корреспондент ИА REGNUM. Как считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев, «устойчивость черного золота помогла национальной валюте «сохранить лицо».

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«По оценкам Минэнерго, в период с первого до четвертого квартала производство в США снизится на 620 тыс. барр./сутки. Однако пока это всего лишь догадки и разговоры, так что о развороте энергоносителя говорить рано, а значит, и об устойчивом укреплении рубля говорить не приходится. Сегодня пара доллар/рубль продолжила следовать за котировками Brent, где пока главным драйвером остаются вербальные интервенции», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Московской биржи на 4 февраля, доллар упал на 84,10 копейки к рублю и составил 76,0630 рубля. Евро потерял 1,16 рубля и опустился до отметки 84,24 рубля. Центробанк РФ установил курс доллара — 79,26 рубля, евро — 86,51 рубля.

Напомним, курс доллара на Московской бирже поднимался выше 80 рублей 20 января 2016 года, курс евро тогда приблизился к 88 рублям. Валюты подорожали после нового падения цены на нефть ниже $28 за баррель.