Таллин, 4 февраля, 2016, 11:31 — ИА Регнум. С точки зрения правительства Эстонии военное присутствие США в стране важно для безопасности всего региона, поэтому правительство сделает все, чтобы оставаться для США «отличной принимающей стороной». Об этом ИА REGNUM сегодня, четвертого февраля, сообщили в канцелярии правительства Эстонии со ссылкой на официальное заявление премьер-министра, председателя праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйваса. Рыйвас прокомментировал решение президента США Барака Обамы увеличить в военном бюджете денежные средства на поддержание военного присутствия США в Европе.

delfi.ee Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас

Увеличение финансирования такого присутствия в четыре раза до 3,4 миллиардов долларов США наглядно свидетельствует, что присутствие военных США и союзников по НАТО в Эстонии продолжится, отметил Рыйвас, добавив: «Наша судьба для США крайне важна». Он сослался также на заявления, подтверждающие это, как президента Обамы, министра обороны Картера, так и председателя Комитета начальников штабов генерала Демпси в ходе их визитов в Эстонию. Подтверждением этому считает Рыйвас и присутствие в Эстонии уже восьмого по счету ротаций наземного подразделения в составе роты из 3-го эскадрона 2-го кавалерийского полка пехоты США. «Посыл ясен: мы движемся от увеличения чувства уверенности к реальному сдерживанию, что являлось долговременной целью Эстонии», — заявил премьер-министр.

Поэтому «ясным приоритетом» Правительства Республики является увеличение присутствия союзников в Эстонии и их обустройство, заявил Рыйвас. Правительство готово также в случае увеличения присутствия союзников покрывать расходы на их прием так, чтобы эти расходы стали дополнением к 2%, уже идущим на нужды национальной обороны. «Наша готовность не должна быть препятствием к увеличению присутствия союзников», — подчеркнул он.

Так, на 2015−2019 годы Эстония выделила 40 миллионов евро на строительство необходимой для союзников инфраструктуры, в том числе 10,1 млн евро — на 2016 год. На эти средства в военном городке в Тапа (северная Эстония) строятся казармы союзников из США, улучшаются возможности проведения учений на Центральном полигоне, а в Таллине также строится здание штабного элемента НАТО. Эстония также вносит и другой вклад в качестве государства — принимающей стороны. Например, в поддержание миссии НАТО по охране воздушного пространства из госбюджета Эстонии ежегодно выделяется около 1,6 миллиона евро, чтобы в ходе ротации оплачивать размещение, топливо и транспортировку союзников.

В то же время Соединенные Штаты Америки поддержали 33 миллионами долларов закупку противотанковых систем Javelin и на сегодняшний день инвестировали в Эстонию около 35 миллионов долларов в развитие инфраструктуры в Эмари и Тапа (северная Эстония). С лета 2015 года инженерно-саперные роты США построили на Центральном полигоне танковые трассы и различные опорные сооружения, а также учебные строения, позволяющие проводить саперные учения. США продолжат серьезные инвестиции и в 2016 году: в общей сложности в Тапа и на Центральном полигоне запланировано построить различных объектов более чем на 18 миллионов долларов, а также инвестировать в авиабазу Эмари около 20 миллионов долларов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Эстония в 2015 году продолжила всячески наращивать силовую, финансовую, информационную и инфраструктурную мощь своего «ударного кулака», в который традиционно входят Силы обороны страны с кадровыми военными, военизированное ополчение Kaitseliit, военная и политическая полиция и спецслужбы, Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Департамент военных ресурсов, Собрание добровольных помощников полицейского, сотни предприятий и НКО, завязанные на госбюджет. Наращивая собственные расходы «на войнушку», проводя одно за другим учения с партнерами по НАТО, используя заявления о «внешних угрозах» на любых международных форумах, Эстония незаметно для себя встала на путь, который в итоге приведет к ее физическому исчезновению на карте мира.