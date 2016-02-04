Красноярск, 4 февраля, 2016, 11:12 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Красноярском педагогическом университете (КГПУ) зафиксировано уменьшение количества студентов на 203 человека. Это означает, что в денежном выражении университет теряет порядка 20 миллионов рублей, сообщил в обращении к сотрудникам ректор КГПУ Валерий Ковалевский. По состоянию на 21 января текущего года контингент обучающихся составил 3 882,4 человека, говорится в сообщении.

kspu.ru Ректор КГПУ им. Астафьева Валерий Ковалевский

Согласно постановлению правительства РФ, количество преподавателей находится в пропорциональной зависимости от числа студентов. Коэффициент 2016 года утвержден на уровне 11,1 студентов на одного преподавателя. На сегодняшний день количество преподавательских ставок в университете — 373, а должно быть, исходя из имеющегося количества студентов, 350.

При этом, ссылаясь на директора департамента финансов министерства образования и науки России Михаила Алашкевича, Ковалевский отметил, что в текущем году расходы по всем вузам страны могут быть сокращены на 4−5%.

Однако, как пояснил ИА REGNUM пресс-секретарь КГПУ Константин Хлебников, говорить о сокращении преподавательского состава «более чем преждевременно». «Ни о каких сокращениях мы не можем говорить и даже гипотетически это допускать до 1 сентября 2016 года», — сказал он.

Для того, чтобы избежать сокращения количества ставок, университету необходимо «ударными темпами провести приемную кампанию». Хлебников отметил, что набор студентов-бюджетников не вызывает беспокойства. «На бюджетные места мы всегда набирали со 100% результатом», — подчеркнул он. Согласно утвержденному коэффициенту, для сохранения находящихся под угрозой 23 ставок, необходимо набрать порядка 300 студентов-внебюджетников. По словам Константина Хлебникова, в последние два года КГПУ набирал по 700 студентов на внебюджетные места. «Поэтому есть большая уверенность, что мы, безусловно, реализуем эти минимальные показатели приема для того, чтобы ни одной ставки профессорско-преподавательского состава не сокращать».

Если же показатели будут превышены, то университету придется, напротив, набирать сотрудников или увеличивать нагрузку имеющихся преподавателей.

В своем сообщении Валерий Ковалевский также упоминал о предстоящих сокращениях административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала. По его словам, велика вероятность сокращения 55 ставок по данной категории.

Однако Константин Хлебников подчеркнул, что речь идет именно о сокращении ставок, а не людей. То есть для кого-то может быть сокращена нагрузка, но не исключен и перевод некоторых работ на аутсорсинг.