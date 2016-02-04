Москва, 4 февраля, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Цена на нефть Brent начала расти. Со 2 февраля по 4 февраля цены выросли на 8,72% с $32,66 за баррель до $35,53. Генеральный директор eToro в РФ и СНГ Павел Салас отметил «стойкость энергоносителя, который продолжил рост, несмотря на скачок запасов нефти в США почти на 8 млн/барр.

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«Черное золото продолжает черпать силы на слухах. На сей раз катализаторами покупок стали заявления Омана и Эквадора о скором созыве совещания ОПЕК. Причем последующие опровержения со стороны РФ были проигнорированы котировками. Позднее министр финансов Ирака сообщил, что Ирак работает над сокращением объемов добычи», — сказал Салас.

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«Такое поведение Brent, не имеющее под собой объективных оснований для роста, требует соблюдения осторожности, поскольку в любой момент ложная эйфория, не подкрепленная фактами, может развеяться, — считает эксперт. — В этом случае откат котировок от текущих значений выше $34/барр. повлечет внушительную волну продаж на российском рынке».

Как сообщало ИА REGNUM, падение цен на нефть отмечалось в первых числах февраля (до $33,98). Самая низкая цена была зафиксирована 18 и 21 января 2016 года после снятия санкций с Ирана цена на нефть марки Brent опускалась ниже $28 за баррель.

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