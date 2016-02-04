Киев, 4 февраля, 2016, 11:05 — ИА Регнум. В Мариуполе (Донетчина, под контролем Украины) с ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» корпорации «Метинвест» (входит в состав управляющей компании СКМ, принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову) было вывезено высокоточное калибровочное оборудование.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пром

Об этом на вечернем брифинге 3 февраля заявил замкомандующего корпусом Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Согласно данным нашей разведки, с территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича было вывезено высокоточное калибровочное оборудование. Демонтажные, погрузочно-разгрузочные работы проводились специалистами, эксплуатирующими это оборудование», — сказал Басурин.

Он уточнил, что дорогое оборудование было перевезено в порт г. Одессы и погружено на грузовое судно с малайзийским флагом.

Отметим, что 2 февраля пресс-служба группы «Метинвест» сообщила, что ММК им. Ильича освоил производство оцинкованного рулонного проката по европейскому стандарту EN10346.

Сообщается, что для производства оцинкованного проката S250GD были разработаны система легирования стали, технологии разливки, горячей и холодной прокатки, а также режимы горячего цинкования рулонов. Прокат марки S250GD доступен в рулонах толщиной 0,5−1,6 мм и шириной 1000−1250 мм. Первые 1300 тонн новой продукции уже отгружены потребителям в Польшу.

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» — одно из крупнейших предприятий Украины с полным металлургическим циклом. Комбинат производит трубы и плоский прокат из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения. Производственные мощности комбината позволяют производить в год порядка 12 млн тонн агломерата, более 4,3 млн тонн чугуна, 3,7 млн конвертерной стали и более 5 млн тонн готового проката.