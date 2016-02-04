Киев, 4 февраля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Гривна в настоящий момент падает не по вине украинского Нацбанка. Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на заседании финансового комитета парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

Гонтарева отметила, что гривна обвалилась по объективным причинам и ухудшения ситуации ожидать не стоит.

«Какие перспективы курса гривны? Прежде всего, как я уже сказала, сезонные факторы остались позади, потому что наши праздники уже прошли, и январь месяц мы уже пережили, поэтому сезонных факторов у нас с вами нет. Однако надо понимать, что фундаментальные факторы, которые определяют курс, находятся вне зоны влияния Национального банка. Нацбанк не противодействует влиянию фундаментальных факторов», — сказала Гонтарева.

При этом, по мнению главы Нацбанка, украинской гривне повредила низкая стоимость нефти и торговое эмбарго со стороны России.

«В первую очередь, это произошло из-за снижения цен на мировых рынках. Вместе с ценами на нефть параллельно снижаются цены на сталь и продовольствие, которые составляют львиную долю валютных поступлений в нашу страну. Дополнительным фактором выступает ограничение на экспорт нашей продукции в РФ и транзит по территории РФ в Азии. По нашим оценкам, это может уменьшить наши валютные поступления на 1,1 миллиарда долларов США в этом году», — сказала глава Нацбанка.

Более того, в глобальном контексте она не исключает дальнейшей девальвации гривны.

«Более глубокое падение цен на сырье будет иметь негативное влияние на платежный баланс, что, в свою очередь, может привести к более глубокой девальвации гривны», — подчеркнула Гонтарева.

Напомним, ранее глава фракции «Блок Петра Порошенко» в парламенте Юрий Луценко заявил, что из-за конфликта с Россией Украина потеряла около половины своей экономики. При этом ранее украинские политики и эксперты неизменно радовались снижению цены на нефть, заявляя, что это выгодно для Украины.

Отметим, что 3 февраля НБУ установил курс гривны 25,87 за доллар, таким образом, украинская валюта обновила антирекорд, зафиксированный ещё в марте 2015 года.