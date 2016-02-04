Сана, 4 февраля, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Шесть боевиком террористической организации «Аль-Каида» убиты в результате ночной операции на востоке Йемена, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники среди местных племен.

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По всей видимости, боевики были убиты ударом с беспилотника США в городе аль-Равда провинции Шабва, в которой, по данным военных, орудуют боевики «Аль-Каиды».

Боевики террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» воспользовались конфликтом между правительством Йемена и повстанцами-хуситами для захвата территорий и более свободных действий.

Так, 1 февраля десяти боевиков «Аль-Каиды» захватили город Аззан в провинции Шабва, воспользовавшись вакуумом власти, царящим в стране.