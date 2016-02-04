Вашингтон, 4 февраля, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Ученые Корнелльского университета в США пришли к выводу, что центральные, наиболее яркие кольца Сатурна являются более легким, чем считалось ранее. Специалисты выяснили это, изучив фотографии космического объекта, сделанные зондом «Кассини» в 2007 году, сообщается в журнале Icarus.

nasa.gov Сатурн

Исследователи утверждают, что из-за определенной оптической иллюзии непрозрачные светлые кольца выглядят более массивными, но содержат меньше газа и пыли, чем кажется.

Ученые сравнивают этот эффект с густым туманом на лугу, который кажется более плотным, чем вода в бассейне.

Новые данные важны для ученых, ведь более точные значения веса колец планеты-гиганта прольют свет на историю их возникновения и помогут оценить, сколько еще просуществуют кольца. Дело в том, что кольца постепенно поглощаются самим Сатурном.