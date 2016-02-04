Москва, 4 февраля, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Глупостью и провокацией назвали в комитете Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству предложение запретить на период санкций и кризиса проводить выборы в нижнюю палату парламента и выборы президента РФ. «Глупость полнейшая, даже провокация», — заявил корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля член профильного комитета Госдумы, представитель нижней палаты парламента в Верховном суде Владимир Поневежский («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Предложение не соответствует Конституции», — отметил парламентарий, обратив внимание на то, что основания для переноса переноса выборов прописаны в Основном Законе. «Санкции не являются основанием для переноса выборов», — сказал депутат.

Председатель совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Евгений Туник направил обращение к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с предложением запретить в период санкций и кризиса выборы в парламент и президентские выборы. По его мнению, Запад давит на Москву санкциями для того, чтобы сменить власть — подорвав социально-экономическое благополучие граждан, США рассчитывают вызвать общественное недовольство и, манипулируя сиюминутными интересами активных слоев населения, дестабилизировать политическую ситуацию.