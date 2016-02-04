Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Памятник федерального значения, руины в центре Ростова-на-Дону, которыми восхищаются французы, — Парамоновские склады — ждёт масштабная реконструкция. Об этом заявляют и власти, и сам инвестор, в собственности которого находится часть территории. Но только средств на столь масштабные работы может не хватить, и согласования проекта с минкультом пока ещё нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

facebook.com/paramonov.rnd Парамоновские склады в Ростове-на-Дону

Нет, как оказалось, еще и самого проекта. Есть только предложения. Но инвестор обещает, что как только всё более-менее прояснится, план глобальной реконструкции пройдет через процедуру общественных слушаний.

«Решается вопрос о том, что строить на территории — пешеходную зону, гостиницу? Сейчас думаем, будет отель «три звезды» или нет. Рядом располагается еще один корпус. Мы хотим, чтобы там была VIP-гостиница. Планируем также сделать концертно-выставочный павильон. Но это все требует обсуждения. В этот проект нужно вложить более двух миллиардов рублей. На сегодня у нас таких денег нет, частично — есть. Окупаемость проекта — лет тридцать, может быть больше», — цитирует инвестора — директора ООО «Альянс-М» Владимира Бондаренко издание «Деловой квартал».

Насколько все эти глобальные планы отразятся на внешнем облике архитектурного наследия XIX века, инвестор не уточнил. Зато городские власти обещают, что «реконструкция в зоне регулирования будет осуществлена с учетом сохранения старинной застройки и создания наиболее благоприятных условий обзора с разных направлений подхода к ним. При этом исторически сложившая планировочная структура и характер городского ландшафта сохранятся».

В любом случае получается, что в ближайшее время облагородить территорию Парамоновских складов не получится. Но зачем тогда, спрашивается, было сносить самую известную народную купальню, которая круглогодично наполнялась чистейшей родниковой водой? Как оказалось, по данным департамента экономики города, территория была признана аварийной, а потому небезопасной.

«На совещании в администрации Кировского района прокуратурой и ОВД Кировского района города Ростова-на-Дону было рекомендовано огородить территорию Парамоновских складов для ограничения доступа жителей города на территорию комплекса в связи с тем, что здания находятся в аварийном состоянии, разобрать ограждения и выпустить воду с одного из зданий, так называемого «бассейна», так как на аварийной территории велика вероятность возникновения несчастных случаев», — сказано в сообщении.

Читайте по теме: Конец эпохи: В Ростове-на-Дону снесли родниковый бассейн на Парамонах

Пока всё-таки власти и инвестор занимаются благим делом — пытаются привести в порядок территорию. В честности, хотя бы очистить руины от мусора. Ежедневно с территории памятника хлам вывозится десятками грузовиков.