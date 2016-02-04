Москва, 4 февраля, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Россия и Египет обсуждают возможность поставки авиакомпании Egypt Air до 40 самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

«Мы сейчас обсуждаем возможность поставки до 40 самолетов SSJ-100. Это уже большой перспективный проект, который будет обеспечивать загрузку наших мощностей на ближайшую перспективу. Конечно, это зависит от многих факторов, в частности, финансовых условий, которые мы будем прорабатывать до конца с нашими финансовыми институтами. Но самое главное, есть добрая воля и желание и понятная программа, какие самолеты будут замещаться в данном случае нашими SSJ-100», — отметил министр.

Он напомнил, что по итогам российско-египетской межправкомиссии был подписан меморандум о поставке египетской чартерной авиакомпании Air Leisure четырех самолетов SSJ 100 с опционом на еще шесть машин. Первые 4 самолета, по словам министра, будут поставлены до конца 2016 года.

«Итого получается перспектива на 10 самолетов. Это только для обеспечения чартерных перевозок внутри самого Египта. Также Каир просит в будущем удвоить число рейсов между Москвой и Египтом», — подчеркнул Мантуров.

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По словам министра, для Египта вопрос восстановления авиасообщения является одним из важнейших, так как после приостановки полетов в Россию страна потеряла свыше 2,5 млн туристов.

«Поэтому мы также заинтересованы в возобновлении этого туристического потока, но здесь все зависит от обеспечения мер безопасности, над которыми сейчас египетская сторона работает. Мы получили соответствующее подтверждение. Закупается дополнительное оборудование, обеспечивается контрактация со специальными службами, которые будут обеспечивать системы безопасности», — уточнил Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, прямое авиасообщение между Египтом и Россией было временно приостановлено после крупнейшей катастрофы, которая произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 224 человека, все они погибли. По данным ФСБ РФ, аивакатастрофа произошла в результате теракта.