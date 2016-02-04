Москва, 4 февраля, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Lada вошла в топ-20 рейтинга наиболее популярных в Европе автомобилей в 2015 году. Лидером продаж стал Volkswagen, такие данные приводит сайт focus2move.

carobka.ru LADA Vesta

Доля немецкого Volkswagen на европейском рынке составила 11,9% или 2,2 млн автомашин. Кроме него, в тройку лидеров Европы входят Renault и Ford, за ними следуют модели Audi, Mercedes, BMW, Opel, Peugeot, Citroen, Fiat.

Во второй двадцатке находятся Toyota, Nissan, Skoda, Kia, Hyundai, Dacia, Seat, Volvo, Lada и Mazda. Отечественные автомобили ЗАЗ и УАЗ заняли соответственно 34-ю и 36-ю строчки рейтинга.

Всего в минувшем году в Европе, с учетом Турции и России, было продано 17 834 тысячи автомобилей. Стоит отметить, что в целом объем рынка вырос на 3,8% по сравнению с 2014 годом, в то время как в России авторынок сократился на 35,7% в 2015 году.