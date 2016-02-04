Кемерово, 4 февраля, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Руководителем агентства по привлечению и защите инвестиций Кемеровской области назначен Виталий Куприянов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

agency.keminvest.ru Руководитель агентства по привлечению и защите инвестиций Кемеровской области Виталий Куприянов

Евгений Востриков, возглавлявший агентство ранее, назначен генеральным директором корпорации развития курортной зоны Шерегеш, которая будет заниматься развитием сектора «В».

Агентство по привлечению и защите инвестиций было создано по поручению губернатора Амана Тулеева в декабре 2013 года. В задачи учреждения входит взаимодействие с исполнительными органами госвласти и органами местного самоуправления для создания условий благоприятного инвестиционного климата, устранение барьеров для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности и снижение инвестиционных рисков. В настоящее время на сопровождении агентства находится 37 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 50 млрд рублей.

Справка ИА REGNUM

Виталий Куприянов — юрист, государственный советник Кемеровской области I класса. Окончил Кемеровский государственный университет.

С февраля 2008 года занимал должность начальника юридического отдела департамента строительства Кемеровской области. С 2013 года — заместитель директора агентства по привлечению и защите инвестиций Кемеровской области.