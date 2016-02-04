Омск, 4 февраля, 2016, 08:27 — ИА Регнум. В Омске 26-летний полностью парализованный инвалид первой группы Геннадий Глушенков в ближайшее время может остаться без жилья. Дом, в котором находится квартира, принадлежащая Глушенкову на праве собственности, начали разбирать неизвестные строители.

Р. Карымов Дом, в котором находится квартира Геннадия Глушенкова

Как сообщил ИА REGNUM юрист Ринат Карымов, представляющий интересы Геннадия Глушенкова, мэрия Омска по программе переселения из ветхого и аварийного жилья предоставила омичу квартиру в микрорайоне Рябиновка. По словам Карымова, это окраина Омска, «в промзоне, где нет никакой инфраструктуры, больниц, аптек магазинов и так далее».

«Мэрии отказали в суде, суд мы выиграли. Но дом на ул. Лагоды, 21, где квартира у инвалида на праве собственности, демонтируют, несмотря на решения судов в его пользу. А он сам сейчас вынужден находиться у опекуна в деревне за 100 км от Омска», — подытожил юрист.

Нам удалось связаться с опекуном Геннадия Глушенкова. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Зоя Глушенкова сообщила, что в квартире, которую им предоставили в Рябиновке, нет даже балкона, который им крайне необходим.

«У нас было три суда, мы их выиграли, но другое жилье нам давать отказываются. Рябиновка — это очень далеко, там даже нет больницы, а медицинское обслуживание Геннадию необходимо постоянно. Нас устроил бы любой другой район, чтобы в квартире был балкон, чтобы рядом была больница. В администрации нам сказали, что, если мы не переселимся, нам выплатят денежную компенсацию 300 тысяч рублей. Мы намерены и дальше защищать свои права в суде», — сказала Глушенкова.

Добавим, комментарий в департаменте жилищной политики администрации Омска получить пока не удалось, однако в пресс-службе департамента информацию по данной ситуации обещали предоставить в ближайшее время.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре на аппаратном совещании мэра Омска Вячеслава Двораковского рассмотрели вопрос о ходе реализации программы переселения из аварийного жилья в областном центре. В итоге участники совещания сделали вывод, что программа выполняется «с опережением графика». По оценкам городских властей, за два последних года для нуждающихся омичей построено около 1 600 новых квартир в микрорайонах комплексной жилой застройки в Центральном и Кировском административных округах.

Между тем, омские СМИ в декабре сообщили, что десятки семей не хотят переезжать в квартиры в новых микрорайонах Рябиновка и Амурский-2. Причины — отдаленность района и неразвитая инфраструктура.

По данным мэрии, проектом застройки микрорайона Рябиновка предусмотрено строительство многоквартирных домов с жилой площадью более 235 тысяч квадратных метров, а также ряда необходимых инфраструктурных объектов.