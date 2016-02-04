Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2016, 07:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону радушно встретили журналистов из Канады, прибывшим узнать, на каком этапе находится строительство стадиона к ЧМ-2018. Съемочная бригада центрального общественного телевидения «СBC — the National» в целом осталась довольна объектом и даже представила, как футбольное поле используют после проведения мундиаля. Об этом сообщили ИА REGNUM в облправительстве 4 февраля.

россия2018.рф Стадион в Ростове-на-Дону

«Строящийся стадион впечатляет. Проделана большая работа. Я думаю, это будет красивый стадион, и могу представить, как его можно использовать в дальнейшем — после проведения мундиаля», — сказала продюсер Корина Семенова.

Напомним, что стадион «RostovArena» готов уже на 40%. Пока о точных сроках окончания строительства говорить еще рано, но судя по набранному темпу работ специалисты завершат объект раньше — ориентировочно месяца на три. По документам же дата обозначена 25 декабря 2017 года.

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Суммарная стоимость стадиона к ЧМ-2018 на Дону составляет 18,7 млрд рублей. В марте 2015 года сообщалось о том, что стоимость объекта скорректирована. Сэкономить только на отсутствии подземных помещений удалось около 1 морд рублей. Всего же снизить сумму удалось минимум на 3 млрд рублей. Ещё ранее Ростовская область сэкономила 12 млн рублей из федерального бюджета при проведении конкурса на строительно-монтажные работы по газораспределительной сети, которая обеспечит голубым топливом стадион.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общий объем финансирования программы подготовки Ростовской области к проведению ЧМ-2018 составляло, по данным 2015 года, 85,4 млрд рублей. Из них — 26,9 млрд рублей выделяется из госказны, 10,9 млрд направит область, 35,8 млрд рублей планируется задействовать из внебюджетных источников.