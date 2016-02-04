Иран, 24 февраля, 2007, 14:07 — ИА Регнум. Вице-президент США Ричард Чейни не исключил возможности осуществления против Тегерана военной акции. Об этом он заявил в Австралии на совместной с премьер-министром этой страны Джоном Говардом пресс-конференции.

По словам Чейни, США вместе со своими союзниками пытаются убедить иранское руководство отказаться от программ производства ядерного оружия. Вашингтон предпочел бы, чтобы это было достигнуто мирными средствами, подчеркнул он. "Однако, мы рассматриваем все варианты действий (в отношении Ирана)", - сказал вице-президент, заметив, что следующий шаг с целью убедить Тегеран в необходимости отказаться от ядерных разработок все еще обсуждается. "Было бы серьезной ошибкой, если бы такая страна, как Иран, стала бы ядерной державой", - сказал вице-президент. Об этом сообщает агентство "Ассошиэйтид Пресс".