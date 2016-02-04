Барнаул, 4 февраля, 2016, 06:50 — ИА Регнум. Новое исследование общественного интернет-проекта «Муниципальный сканер» наделало шуму в рядах алтайских чиновников и депутатов. Еще бы: его представитель Михаил Маглов посчитал и обнародовал размеры их персональной задолженности перед Федеральной налоговой службой, а точнее — перед бюджетом. Впрочем, вывести на чистую воду всех должников, которые не платят налоги в скудные (по причине тяжелого кризиса) краевой и местные бюджеты, общественникам не удалось. Налоговые органы не просто «открестились» от достоверности этих данных, но и допустили возможность отображения некорректной информации на сайте УФНС. Алтайская редакция ИА REGNUM разбиралась в этой истории.

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В список «должников государевых» были занесены 33 фамилии народных избранников, которые, по подсчетам Михаила Маглова, задолжали в совокупности более 4,7 миллиона рублей. Должников среди служащих в администрации Алтайского края нашлось почти вполовину меньше — 18 человек.

Причем фамилии большинства, как выяснилось, были обнародованы «для чистоты эксперимента». Так, к примеру, если заместителю губернатора Даниилу Бессарабову приписали долг перед ФНС в размере 12 756,85 рубля, то у начальника краевого управления по культуре и архивному делу Елены Безруковой «нашлась» задолженность в … 8 копеек.

Если у депутата-«единоросса» Андрея Игошина «обнаружился» самый большой долг, на сумму более 3,5 млн рублей, то у почти крайнего в депутатском списке должников — спикера Ивана Лоора — недоплаченными оказались 24 копейки.

Таким же разным, как озвученные долги, оказался и интерес «героев» к публикации «Муниципального сканера». Правда, почти все из тех, с кем редакции ИА REGNUM удалось обсудить «долги наши тяжкие», высказали удивление тем обстоятельством, что они вообще что-то налоговикам должны.

Одним из первых разобрался и указал на ошибки налоговиков депутат Юрий Матвейко. «У фискальных органов сейчас как? Чуть долг образовался — приставов отправляют. Если бы у меня образовалась задолженность в 80 тыс. рублей, как про меня написали, мое имущество уже давно бы под арестом было», — пояснил ИА REGNUM Юрий Матвейко. А чуть позднее он даже предоставил свежие справки из налоговой. Из них следует, что на сегодняшний день у депутата имеется существенная переплата по налогам.

Историю образования самого большого долга — в 3,5 млн рублей, который якобы принадлежит Андрею Игошину, прояснить удалось лишь опосредованно: депутат только недавно перенес серьезную операцию. Но из близких к нему источников поступила информация, из которой следует: история эта находится в стадии судебных разбирательств с налоговиками.

У депутата-справедливоросса Александра Молотова хоть и остались вопросы к УФНС, но из-за своей задолженности в 47 рублей он предпочел не спорить, а тут же оплатить.

«Забавно у нас ФНС работает. Я специально в конце прошлого года у себя в личном кабинете налогоплательщика на их сайте еще раз посмотрел, что долгов никаких у меня нет (не люблю в новый год с долгами вступать). А тут после публикации вижу, что действительно какие-то 47 рублей долга по транспортному налогу 21 января они мне выставили. В общем, как говорил незабвенный В. С. Черномырдин: «Никогда такого не было и вот опять!» Спорить я с налоговиками из-за 47 рублей не собираюсь и уже онлайн оплатил этот «долг». Так что из списка «злостных должников» меня можно уже вычеркнуть», — пояснил ИА REGNUM депутат Александр Молотов и тоже прислал свидетельство оплаты.

«Привет» из личного кабинета налогоплательщика передала общественности и депутат Людмила Суслова. По ее словам, в нем она видит оплаченные, но почему-то не зачтенные суммы налогов, а также «некую переплату на оставшуюся сумму».

Справедливости ради, отметим, что нарушителей финансовой дисциплины исследователям «Муниципального сканера» найти все же удалось. К примеру, начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края Андрей Ляпунов о своей задолженности в 800 рублей сказал ИА REGNUM прямо: «Обычно я все плачу вовремя. Думаю, конверт с квитанцией где-то затерялся в почтовом ящике».

Самое время обратиться с запросом в УФНС по Алтайскому краю и узнать, можно ли считать достоверными данные о задолженностях вышеуказанных депутатов и чиновников и возможны ли какие-то технические сбои в системе налоговиков?

Вот какой ответ был получен ИА REGNUM :

— Единственным официальным интернет-сервисом Федеральной налоговой службы, в котором гражданин может уточнить наличие у него задолженности по налоговым платежам, является «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». За достоверность иных ресурсов ФНС ответственности не несет. Сведения о погашении задолженности отражаются в Личном кабинете не сразу после совершения платежа, а когда платеж пройдет через казначейство и будет разнесен в карточку расчета с бюджетом.

Случаи отражения некорректной информации, действительно, могут быть из-за проведения в конце прошлого года работ по модернизации информационного ресурса. В 2015 году срок уплаты имущественных налогов истек 1 октября, но значительная часть платежей пришлась как раз на период проведения технических работ, в результате чего сейчас могут отражаться недостоверные данные.

Кроме этого, также в конце прошлого года из-за сбоев в работе кредитных организаций часть платежей не идентифицировалась. То есть платеж учитывался в бюджете, но пофамильно не разносился, поэтому граждане могут числиться среди должников, на самом деле таковыми не являясь. Для разрешения спорных ситуаций налогоплательщики могут обратиться в инспекцию по месту учета имущества либо сформировать обращение через «Личный кабинет». По каждой конкретной ситуации необходимо разбираться индивидуально.

ИА REGNUM надеется, что такая значимая информация будет актуальна на только для алтайских депутатов-должников. Вероятно, это как раз тот редкий случай, когда «долг платежом страшен». Ни одной, особенно публичной, персоне не хотелось бы увидеть в СМИ свою фамилию, а рядом — строчку с внушительной недоплаченной суммой личного налога.

Кстати, многие из тех, с кем довелось пообщаться алтайской редакции, поблагодарили авторов проекта за то, что те помогли им заблаговременно узнать о возможном отображении недостоверных данных. Ну, а сам представитель «Муниципального сканера» — Михаил Маглов — пояснил, что его исследование не преследовало каких-то политических целей.

«Я не политтехнолог и не партфункционер. По роду деятельности я — проектировщик нефтезаводов. Раньше был активистом движения «Солидарность» (но это не работа). Если говорить про «Сканер», то это хобби скорее. Мне интересно, как работают разные сервисы. Мне интересен гражданский контроль за чиновниками и депутатами, их подотчетность (это, собственно, и цель). Чтобы вы понимали: меня мало интересуют партийные расклады в вашем регионе. Именно поэтому депутаты были указаны от всех партий (точнее — те, чьи ИНН мы нашли в ЕГРЮЛ)», — пояснил Михаил в интервью ИА REGNUM.

Аналогичное алтайскому исследование он провел уже в Ярославской и Челябинской областях. Причем в других регионах не все было так гладко, как на Алтае.

«Это уже обычное дело: как только мы публикуем расследование про какого-то жулика, то этот жулик и его «адвокаты» начинают вещать про провокацию, заказ и все в этом духе. Уже привыкли», — отметил Михаил Маглов.

В 2015 году «досталось» должникам Госдумы: задолженности и пени выявлены у 133 депутатов на общую сумму 47 миллионов 275 тысяч 627 рублей.