Берлин, 4 февраля, 2016, 04:51 — ИА Регнум. Министр финансов Германии назвал праворадикальную партию «Альтернатива для Германии» (AfD) «позором для Германии», передает слова политика Focus Online. В своем интервью Passauer Neuen Presse Вольфганг Шойбле потребовал «разоблачить этих крысоловов и предостеречь от них людей».

publico.pt Вольфганг Шойбле — министр финансов Германии.

Шойбле раскритиковал высказывание лидера AfD Фрауке Петры о том, что следует пустить в ход оружие, чтобы остановить нелегальное пересечение границ. Минфин назвал ее оценку «ошибочной и крайне опасной».

Член кабинета правительства напомнил о том, что немцы из бывшей ГДР во время холодной войны также незаконно пересекали границу ФРГ.