Москва, 4 февраля, 2016, 04:47 — ИА Регнум. Минэкономразвития вновь собирает предложения ведомств по антикризисному плану правительства на 2016 год, который в доработанном виде должен быть внесён в правительство в понедельник, 8 февраля, пишет газета «Коммерсантъ».

vd-tv.ru Антикризисный план

По данным собеседников издания в правительстве, на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева 2 февраля Минэкономразвития было дано поручение в течение недели подготовить доработанный план, причём включить в него новые инициативы ведомств, которые не потребуют финансирования на 2016 год и предполагают практическую реализацию в 2016—2018 годах.

Ожидается, что финальная версия плана будет содержать два раздела. В первый раздел должны войти антикризисные меры на 2016 год, которые будут финансироваться в том или ином объеме в текущем году, а также статьи, объём финансирования которых будет определён позднее.

Идеи, на которые заведомо нет денег в бюджете на 2016 год, в том числе большинство структурных реформ, будут перенесены во вторую часть плана, которая может быть реализована до 2018 года. Предполагается, что в неё будут включены наиболее острые вопросы, такие как пенсионная реформа или налоговые изменения в ТЭК и электроэнергетике. Вторая часть, как отмечается, де-факто станет альтернативой части «Основных направлений деятельности правительства».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Минфин России отказался финансировать 37 из 82 пунктов антикризисного плана, подготовленного Минэкономравития. Общая сумма отклонённых пунктов составила 210,2 млрд рублей.

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