Иркутск, 4 февраля, 2016, 03:14 — ИА Регнум. Землетрясение произошло в ночь на 4 февраля в акватории Байкала. По данным Байкальского филиала Геофизической службы Сибирского отделения РАН, интенсивность подземных толчков составила до 6 баллов. Сейсмособытие ощутили в Иркутске, где мощность землетрясения составила 4 балла.

toptj.com Подземные толчки

В управлении МЧС России по Бурятии сообщают, что эпицентр находился в 20 километрах западнее населённого пункта Гремячинск. Незначительные толчки ощущались также в населённых пунктах Турка, Турунтаево, Ильинка и Улан-Удэ.

По информации ведомства, объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным и железным дорогам не нарушалось.

Сведений о пострадавших в результате землетрясения не поступало. В настоящее время в населенных пунктах работают комиссии по обследованию зданий и социально-значимых объектов.