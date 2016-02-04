Берлин, 4 февраля, 2016, 03:01 — ИА Регнум. Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (OPCW) Ахмет Узумчу озабочен тем, что ИГИЛ может использовать химическое оружие. Его слова передает Associated Press (AP). Узумчу считает, что у «Исламского государства» есть возможности изготовлять горчичный газ. Немецкая Frankfurter Allgemeinen Zeitung предполагает, что ИГИЛ уже пустило в ход запрещенное оружие.

photobucket.com Химическая атака в Первую мировую войну

Узумчи полагает, что пока террористам не удалось добраться до хранилищ химического оружия. Но они могут самодельно изготовить горчичный газ и «другие виды оружия». Die Welt напоминает, что некоторые из иракских солдат, которые участвовали в развитии химической программы при Саддаме Хусейне, сегодня воюют в рядах «Исламского государства».

Предположительно, ИГИЛ контролирует районы Ирака, где есть химическое оружие. Но оно находится в бункерах, которые террористы постараются взломать, прежде чем будут отброшены.