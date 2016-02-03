Таллахасси, США, 4 февраля, 2016, 02:52 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт объявил о введении чрезвычайного положения на территории нескольких округов в связи с распространением вируса Зика. Режим ЧП объявлен в округах Майами-Дейд, Ли, Хиллсборо и Санта-Роса.

ivorian.net Последствия заболевания

По сведениям медиков, на территории штата подтверждено уже девять случаев заражения людей лихорадкой Зика. Власти Флориды подчёркивают, что все эти пациенты недавно вернулись из стран, где наблюдается распространение вируса.

3 февраля стало известно, что в штате Даллас был зафиксирован первый случай передачи вируса Зика половым путём. Служба здравоохранения штата сообщила, что пациент заразился после полового контакта с человеком, вернувшимся из страны, где распространяется вирус. До этого врачи полагали, что заболевание может передаваться только через укусы комаров-переносчиков.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян. Вирус наиболее опасен для женщин в период беременности, так как может вызвать у ребёнка микроцефалию — уменьшение размера черепа и соответственно головного мозга, сопровождающееся умственной отсталостью, нарушением слуха и зрения.

Всемирная организация здравоохранения 1 февраля объявила вирус Зика угрозой международного масштаба. Ранее директор ВОЗ Маргарет Чан заявила, что распространение лихорадки может привести к 3−4 млн заболевших в странах Латинской Америки. Всего случаи заболевания зарегистрированы уже почти в трёх десятках стран.