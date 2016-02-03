Чрезвычайное положение введено во Флориде из-за лихорадки Зика
Таллахасси, США, 4 февраля, 2016, 02:52 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт объявил о введении чрезвычайного положения на территории нескольких округов в связи с распространением вируса Зика. Режим ЧП объявлен в округах Майами-Дейд, Ли, Хиллсборо и Санта-Роса.
По сведениям медиков, на территории штата подтверждено уже девять случаев заражения людей лихорадкой Зика. Власти Флориды подчёркивают, что все эти пациенты недавно вернулись из стран, где наблюдается распространение вируса.
3 февраля стало известно, что в штате Даллас был зафиксирован первый случай передачи вируса Зика половым путём. Служба здравоохранения штата сообщила, что пациент заразился после полового контакта с человеком, вернувшимся из страны, где распространяется вирус. До этого врачи полагали, что заболевание может передаваться только через укусы комаров-переносчиков.
Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян. Вирус наиболее опасен для женщин в период беременности, так как может вызвать у ребёнка микроцефалию — уменьшение размера черепа и соответственно головного мозга, сопровождающееся умственной отсталостью, нарушением слуха и зрения.
Всемирная организация здравоохранения 1 февраля объявила вирус Зика угрозой международного масштаба. Ранее директор ВОЗ Маргарет Чан заявила, что распространение лихорадки может привести к 3−4 млн заболевших в странах Латинской Америки. Всего случаи заболевания зарегистрированы уже почти в трёх десятках стран.