Могадишо, 4 февраля, 2016, 02:40 — ИА Регнум. Следователи говорят, что за взрывами авиалайнера в Сомали стоят боевики организации «Аль-Шабаб», пишет Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве. Подозрения специалистов сами террористы еще не подтвердили.

allafrica.com Боевики «Аль-Шабаб»

Airbus 321 компании Daallo Airlines, взлетевший с аэропорта г. Могадишо, был вынужден совершить экстренную посадку, когда на борту произошел взрыв. В результате образовавшейся воронки погиб один человек, вылетевший из салона самолета.