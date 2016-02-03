Берлин, 4 февраля, 2016, 02:24 — ИА Регнум. Правящая коалиция в Германии (партии CDU/CSU и SPD) дала свое согласие на принятие нового закона (Asylpaket II) по беженцам. Об этом сообщает немецкая Handelsblatt. Главные составляющие новой правовой нормы — «воссоединение семей» и «депортации». Еще в ноябре депутаты договорились о том, что «беженцы с дополнительной защитой» (Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz) могут перевезти в ФРГ свои семьи в течение двух лет. С 1 марта они не смогут сделать это.

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Решение касается в основном тех мигрантов, которых нельзя рассматривать как «беженцев» и «перемещенных лиц» в соответствии с Женевской конвенцией. К таковым относятся мигранты из Северной Африки, прибывающие из так называемых «надежных стран». Граждан Алжира, Марокко и Туниса будут депортировать на родину.

Международные правозащитники из Amnesty International критикуют планируемый закон за «несоразмерность» и нарушение прав человека.