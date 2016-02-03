Лондон, 4 февраля, 2016, 01:30 — ИА Регнум. Мировые лидеры собираются в столице Британии на конференцию по проблеме сирийских беженцев. По информации The Guardian, участники планируют нарастить расходы на беженцев на $9 млрд.

Лондон. Биг-Бен

Лондонская конференция нацелена на улучшение возможностей для сирийцев получить работу и образование, что способствует обузданию экстремизма.

Организаторы хотят сделать приоритетом материальной помощи не продовольствие, а возможности получить работу и образование. Речь идет о миллионах сирийских беженцев на территории Ливана, Турции и Иордании.

Конференция созывается по инициативе Ангелы Меркель, Дэвида Кэмерона и лидеров Норвегии и Кувейта.