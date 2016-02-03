Москва, 4 февраля, 2016, 01:08 — ИА Регнум. Российские космонавты Юрий Маленченко и Сергей Волков, выполнив все запланированные работы в открытом космосе, вернулись на борт Международной космической станции (МКС), сообщили в Центре управления полётами.

vk.com/roscosmos Российские космонавты Юрий Маленченко и Сергей Волков в открытом космосе

Общее время пребывания экипажа в открытом космосе составило пять часов. За это время космонавты провели ряд исследований.

В частности, программа работ на поверхности космической станции включала эксперимент по отработке технологии теплоизоляции ремонтируемых участков.

Кроме этого, перед космонавтами стояла задача осуществить демонтаж блока с биологическими и органическими образцами и отработать методы контроля состояния поверхности станции.

Это был первый выход российских космонавтов в открытый космос в 2016 году.

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