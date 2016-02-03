Москва, 4 февраля, 2016, 00:24 — ИА Регнум. Турция, отказав России в совершении наблюдательного полёта над её территорией, рассчитывает на поддержку в этом вопросе со стороны США и НАТО, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.

ntv.ru Закрытое небо

«Нарушив обязательства по «открытому небу», Турция рассчитывает на поддержку США и НАТО. Её за покупку нефти у ИГ не трогают, защитят и здесь», — написал Пушков в своём микроблоге в Twitter.

При этом депутат отметил: «Если страны НАТО поддержат Турцию и это сойдёт ей с рук, возникает вопрос: должна ли Россия соблюдать свои обязательства по «открытому небу»?

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил журналистам, что отказ допустить миссию российских наблюдателей «является очевидным нарушением со стороны Турции своих международных обязательств».

Он напомнил, что государства — участники Договора по открытому небу не имеют права отказывать в проведении инспекций при условии, что были соблюдены все регламентные нормы.

Косачёв также подчеркнул, что данное решение Анкары «не будет способствовать выходу из того кризиса, в котором оказались сейчас российско-турецкие отношения».

Как передавало ИА REGNUM, начальник управления Минобороны России по контролю за выполнение договоров Сергей Рыжков 3 февраля сообщил, что турецкие военные отказали России в проведении наблюдательного полета над территорией Турции и у границ с Сирией.

В соответствии с Договором по открытому небу в период с 1 по 5 февраля планировался полёт российских наблюдателей над территорией Турции на самолёте наблюдения Ан-30Б. При этом турецкая сторона не ставила никаких предварительных условий и ограничений на проведение Россией наблюдательного полёта, подчеркнул Рыжков.

Маршрут наблюдательного полёта предполагал в том числе наблюдение районов, прилегающих к границе Сирии, а также аэродромов, где базируется авиация стран военного блока НАТО.