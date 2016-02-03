Нью-Йорк, США, 3 февраля, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Движение против ценовой дискриминации женщин набирает силу во всем мире. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает CNNMoney.

Манекен

Многочисленные исследования рынков и потребления установили, что продукты, основными потребителями которых являются женщины, в среднем на 7% дороже аналогичных товаров для мужчин.

По данным исследования Совета потребителей Нью-Йорка (США), который изучил цены на боле чем 800 продуктов, существующих в мужской и женской версиях, женщины существенно переплачивают.

К примеру, женская одежда стоит на 8% дороже чем её мужские аналоги, хотя делается из тех же материалов. Самый большой ценовой дисбаланс в средствах личной гигиены. Женские гели для душа, мыло, шампуни и бритвы стоят дороже мужских аналогов аж на 48%!

При этом женщинам обходятся дороже не только джинсы и бритвы, но даже детские игрушки для девочек на 11% дороже аналогичных игрушек для мальчиков.

Возмущенные активисты по всему миру говорят о «сексистском ценообразовании» и называют такое несправедливое ценообразование «розовым налогом».

В Великобритании сеть аптек Boots уже была вынуждена снизить цены на некоторые товары после мощной кампании в интернете против ценовой дискриминации.

В британском парламенте всерьез обсуждают эту тему. Даже состоялись дебаты о практике «эксплуатации женщин». В ходе диспута депутат Пола Шеррифф заявила, что женщины вынуждены тратить в год на аналогичные товары на 200 фунтов стерлингов больше, чем мужчины.