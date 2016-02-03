Хасавюрт, Дагестан, 3 февраля, 2016, 23:41 — ИА Регнум. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 34-летней жительницы города Хасавюрт, которая умерла после родов. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба СК РФ.

u-f.ru Новорожденный

Как рассказали в Минздраве, 29 января Далиева была доставлена в реанимационное отделение центра. У роженицы диагностировали недоношенную беременность и патологию — анемию тяжелой степени. Пациентка относилась к группе высокого риска. Ей провели кесарево сечение в связи с преждевременными родами. Операция прошла успешно, однако, спустя девять часов у женщины началось послеродовое кровотечение. 30 января ей была сделана операция по перевязке кровеносных сосудов, в ходе которой пациентка скончалась. Причиной смерти медики называют развитие необратимой фазы ДВС-синдрома — нарушение свертываемости крови. Данная беременность была для пациентки шестой.

После известия о смерти роженицы, её родственники устроили погром в здании перинатального центра. Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед медицинским учреждением собралась толпа из нескольких сотен человек, преимущественно женщин.

Они считали, что 34-летняя женщина погибла в результате халатности врачей, которые принимали у нее роды. Обращаясь к врачам, митингующие скандировали: «Убийцы!». Работники центра сообщили, что митингующие забрасывали здание камнями. «Стекла в окнах детского отделения разбиты. Толпа напала на медперсонал, который находился во дворе», — сообщил один из работников центра.

Следственный органы СК РФ по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по факту смерти роженицы в одном из перинатальных центров города Хасавюрта по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).