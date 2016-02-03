Осло, 3 февраля, 2016, 23:32 — ИА Регнум. Норвежская экономика становится все более уязвимой, так как цены на нефть продолжают падать, заявила сегодня, 3 февраля, министр финансов королевства Сив Йенсен. Об этом сообщает Reuters.

Карта Норвегии

«Прошлой осенью мы прогнозировали, что экономика будет расти в этом году, в следующем — еще больше, а безработица достигнет своего пика (в 2016 году). С тех пор цена на нефть продолжает оставаться на более низком уровне, чем мы ожидали», — отметила Йенсен. По ее словам, это приводит к ухудшению ситуации в нефтяной отрасли, а также увеличивает риск большего влияния на норвежскую экономику.

Напомним, по данным на сегодня, 3 февраля, баррель североморской нефти марки Brent с поставкой в апреле упал до $32,59. Для сравнения: летом 2014 года цена на нефть составляла $110.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инвестиции Норвегии в нефтегазовую отрасль в 2015 году упали на 16% по сравнению с 2014 годом до 150 млрд норвежских крон (15,6 млрд евро). По оценкам Норвежского нефтяного директората, объём инвестиций в «нефтянку» будет снижаться вплоть до 2019 года.

Кроме того, в нефтегазовом секторе королевства продолжаются массовые сокращения. С января 2014 года из-за проблем в нефтяном секторе без работы осталось почти 30 тыс. норвежцев. Уровень безработицы достиг 4,6%, став рекордным за последние десять лет.

Согласно исследованию, проведенному деловой газетой Dagens Næringsliv, если цена на нефть сохранится на текущем уровне, Норвегия потеряет две трети прибыли от ее добычи.

Тем не менее крупнейший норвежский банк DNB придерживается позитивного взгляда на будущее нефтяного рынка. Аналитики банка прогнозируют, что во второй половине 2016 года цена на нефть вырастет до $65 за баррель.