Тирасполь, 3 февраля, 2016, 23:25 — ИА Регнум. Промышленные предприятия Приднестровья снова призвали власти республики девальвировать рубль ПМР с тем, чтобы повысить конкурентоспособность приднестровской продукции. Как сообщили 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента ПМР, такте призывы прозвучали на встрече главы государства Евгения Шевчука с представителями предприятий-экспортеров из Бендер.

Приднестровский рубль. Купюра образца 2007 года

«Для того чтобы вернуть конкурентоспособность приднестровским товарам на рынке РФ, ПМР нужно девальвировать рубль ПМР, курс рубля должен быть контролируемым», — заявил директор ОАО «Флоаре» Борис Кичук. «Мы всецело поддерживаем курс государственной политики на экспорт в Таможенный союз. Однако реализовывать приверженность политическим взглядам сложно из-за значительной девальвации российского рубля, так как приднестровская продукция стала там неконкурентоспособной. Товарооборот с партнерами из Таможенного союза в сравнении с 2014 годом сократился в два раза, со странами Европейского союза — более чем на 25%», — добавил он.

«Отпустить» приднестровский рубль призывали и другие промышленники. «Мы несем колоссальные потери, — отметил директор ООО «Софтшуз» Юрий Чебан. — Работать на внутренний рынок в наших привычных объемах мы не сможем. Финансовые показатели предприятия дают отрицательный сигнал. Необходимы дополнительные вливания в виде инвестиций, чтобы покрыть затраты, которые есть».

Промышленники признаются, что с рынками ТС торгуют «по инерции» или потому что просто нет других вариантов. На рынке ЕС, по из словам, ситуация немного лучше, но и здесь экспорт сократился на четверть. Из-за падения курса евро показатели у многих отрицательные.

В то же время председатель Приднестровского республиканского банка Эдуард Косовский по-прежнему считает, что девальвация рубля ПМР принесет больше вреда чем пользы. «Сегодня у нас существует правило, по которому мы обязаны индексировать зарплату на уровень инфляции. Сегодня не отменив это, мы получим спираль как в 90-е годы. Сегодня — девальвируем, завтра — мы индексируем зарплату, потом нам придется опять девальвировать, чтобы решить очередную проблему, это будет до бесконечности», приводит слова Косовского приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья».

Выслушав все мнения, Евгений Шевчук поручил соответствующим министерствам и ведомствам обобщить озвученную руководителями предприятий информацию для более детального изучения и последующей выработки возможных государственных решений, в том числе касаемо курса национальной валюты.

ИА REGNUM напоминает, что курс приднестровского рубля привязан к доллару и с 2012 года административными методами удерживается на уровне 11,1 рубля ПМР за $1. На фоне девальвации российского рубля и других региональных валют это привело к снижению конкурентоспособности приднестровского экспорта, а также значительному обесцениванию поступающих в республику денежных переводов из России, где трудится подавляющее большинство гастарбайтеров из Приднестровья.

Руководители экспортно-ориентированных предприятий Приднестровья уже неоднократно обращались к властям с призывом о девальвации приднестровского рубля с целью повышения конкурентоспособности приднестровской продукции и стабилизации ситуации на предприятиях, работающих на экспорт. Однако представители правительства и Центробанка считают, что девальвация национальной валюты ПМР приведет к еще более негативным последствиям — высокой инфляции и сокращению реальных доходов населения.