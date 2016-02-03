Москва, 3 февраля, 2016, 23:05 — ИА Регнум.



sbnl.eu Солдаты сирийской армии

В Сирийской Арабской Республике погиб российский военный советник. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает НТВ со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации.

Сообщается, что 1 февраля, боевики террористической группировки «Исламское государство» произвели минометный обстрел одного из сирийских гарнизонов. В гарнизоне базировалось подразделение сирийской армии. Там же находился российский военный советник.

В результате минометного обстрела террористов российский офицер получил смертельные ранения.

По сообщению Минобороны РФ, советник помогал сирийским военнослужащим осваивать новые вооружения.

Погибший офицер посмертно представлен к государственной награде.

Погибший офицер стал третьим российским военнослужащим, погибшим в ходе военной операции в Сирии.

Напомним, 24 ноября 2015 года турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Оба пилота смогли катапультироваться, но командир Олег Пешков был убит огнем с земли, когда спускался на парашюте. Второй пилот Константин Мурахтин был спасен сирийским спецназом. Во время спасательной операции погиб российский морской пехотинец Александр Позынич.