Варшава, 8 февраля, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Ввиду до некоторой степени общих претензий, предъявляемых Евросоюзу Польшей и Великобританией, и в преддверии визита премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в Польше начали мечтательно муссировать предположения о возможности стратегического союза между Польшей и Великобританией.

ngmag.ru Птицы

Об истории польско-английских отношений XX века и вероятности стратегического союза между Великобританией и Польшей размышлял редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

У англичан по определению не может быть стратегических союзников, кроме них самих. История отношений островитян с континентом — наглядное тому подтверждение. И господам полякам стоило бы вспомнить недалекую еще историю своих отношений с Великобританией, прежде чем предаваться восторженным мечтаниям о партнерстве, да еще и стратегическом.

Как известно, что главный принцип в политике — «разделяй и властвуй», поэтому, в первую очередь, стоило бы предположить то, что миссия британского премьера будет заключаться в предложении дружить против кого-нибудь.

Так против кого же «будут дружить девочки»? История, да и география подсказывают, что, по всей видимости, против России и Германии. И вряд ли в этом альянсе англичане отведут полякам роль равноправных партнеров.

Так уж повелось исторически — у Владычицы морей не бывает равноправных партнеров, а Польша… привычно рассматривается в Европе только как средство решения сложных геополитических проблем других стран.

Подробности читайте здесь: Британия убрала Польшу с карты Евросоюза

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