Москва, 8 февраля, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Кого, как правило, будет поддерживать федеральная власть, случись где-нибудь конфликт губернатора и мэра? Недавние случаи таких противостояний, которые могут стать, а могут и не стать прецедентами, проанализировал постоянный автор ИА REGNUM Михаил Нейжмаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ставка сделана

В Петрозаводске отстраненная от должности мэра Галина Ширшина продолжает борьбу за восстановление. Большинство экспертов сходятся во мнении, что это дело станет прецедентным в том, насколько далеко губернаторы могут заходить, ведя «войны» с главами городов и районов.

А в Новгороде Великом ранее отстраненного мэра Юрия Бобрышева уже восстановили — так решил суд. Однако незаконно снявший его губернатор Сергей Митин остался на своем месте, а на Бобрышева завели сразу два уголовных дела.

Так в чем же правило? Вариантов тут немного.

Первый состоит в том, что Кремль, желая как-то умерить административный раж своих своевольных наместников-губернаторов, захочет опереться на мэров городов и глав районов. И поэтому будет поддерживать их в конфликтах с губернаторами. Правда, пока такое не особенно наблюдается в природе, но теоретически это вариант возможен.

Второй вариант — что в думах о больших проблемах вроде федеральных выборов и федерального бюджета Кремль скорее поддержит губернаторов, так как именно от них в основном зависит «правильное» исполнение этих судьбоносных дел.

И что-то подсказывает, что правильным является второй вариант. Соответственно, «господам мэрам просьба не беспокоиться» — даже если Центр и встанет на их сторону, это будет исключение, которое, как известно, всего лишь подтверждает правило.

Подробности читайте здесь: На кого в региональных войнах ставит Центр?

Все статьи автора: Михаил Нейжмаков