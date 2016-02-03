Ереван, 3 февраля, 2016, 20:11 — ИА Регнум. 3 февраля, на очередном заседании парламента Армении оппозиционные депутаты обвинили правительство, членов правящей Республиканской партии Армении (РПА) и лично президента Сержа Саргсяна в коррупции и присвоении бюджетных и кредитных средств.

Photolure Никол Пашинян (слева) и Грант Багратян

Во время обсуждения в парламенте вопроса о ратификации кредитного соглашения «Инвестиционная программа по стабильному городскому развитию», подписанного 13 октября 2015 года между Азиатским банком развития и Республикой Армения депутат от фракции Армянский национальный конгресс, бывший премьер-министр страны Грант Багратян выразил уверенность в том, что в Армении берут кредиты и прикарманивают их.

При этом он добавил, что властям больше никто не доверяет, поскольку повышение в должности получает человек, который замешан в оффшорном скандале (имеет ввиду бывшего премьер-министра Тиграна Саркисяна — ИА REGNUM ). «Соглашение несовершенное, но намного лучше, чем остальные. Конечно, все хорошо продумано. Но для того, чтобы я сказал, что эта программа хорошая, вы должны мне показать цифры по эффективности. Вы должны показать прямо сейчас, насколько нам нужна эта программа», — сказал Багратян, отметив при этом, что стратегия программы Север — Юг была разработана неправильно. Бывший премьер также напомнил, что Армения взяла в долг три миллиарда шестьсот миллионов долларов только за последние восемь лет. «Вы как хотите тратите эти кредиты. Уже будет трудно взять новые кредиты, поскольку возникает проблема, связанная с ВВП», — заявил Багратян.

В свою очередь депутат от той же фракции Никол Пашинян призвал правительство расследовать висящие в воздухе слухи о контрабандисткой деятельности депутата от РПА Самвела Алексаняна, который, по словам Пашиняна, под видом сахарного сырья импортирует в Армению готовый продукт, подобным образом уклоняясь от выплаты многомиллиардных налогов. «Согласно висящим в воздухе слухам, именно для этой преступной деятельности Алексанян построил сахарный завод в Ахуряне. По той же информации, эту преступную деятельность республиканца «крышует» президент Серж Саргсян, поскольку сам имеет долю, а также использует эти средства для фальсификации выборов и сокрытия других преступлений», — заявил Пашинян. При этом он спросил у премьера, сколько ему необходимо времени, чтобы проверить эту информацию.

Ранее Никол Пашинян призывал правительство расследовать слухи о «преступлениях» президента Армении и его семьи. В частности, он заявлял, что уже много лет остаются висеть в воздухе непроверенные данные о том, что члены семьи Саргсяна не выплачивают миллиарды драмов в госбюджет, подобным образом обирая пенсионеров и студентов.

По итогам 2015 года государственный долг Армении превысил отметку в $5 млрд на $71 млн. На конец 2014 года он составлял $4 млрд 441 млн. То есть за 2015 год он увеличился на $630 млн. Из общего объема государственного долга внешний долг составляет $4,309 млрд. Таким образом текущий госдолг составляет приблизительно 51% от ВВП.