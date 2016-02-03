Москва, 3 февраля, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с премьер-министром германской федеральной земли Бавария Хорстом Зеехофером. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Встреча с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером

Сообщается, что Путин провел рабочую встречу с Зеехофером. Перед визитом в Россию германский политик неоднократно отмечал, что надеется на скорое восстановление более тесных партнерских отношений между Российской Федерацией и странами Европейского союза.

Во время встречи Путин поблагодарил Зеехофера за его усилия по нормализации отношений между Европейским союзом и Россией.

«На нас с вами огромная ответственность за поддержание рабочих мест, за поддержание культурных связей. Мы знаем ваше отношение и желание сделать всё для нормализации российско-европейских, российско-германских отношений, и, безусловно, мы за это благодарны», — сказал российский лидер.

В свою очередь, баварский премьер выразил убеждение, что с теми проблемами, с которыми столкнулась сегодняшняя Европа, можно справиться только сообща.

«Мы уверены, что всё это можно разрешить, только действуя сообща, а не в конфликте. Всё это мы хотим делать не против нашего федерального правительства, а вместе с ним, и не против России, а по возможности вместе с Россией», — заявил Зеехофер.

Также германский политик подчеркнул, что хотел бы внести вклад в установление доверительных отношений между Германией и Россией.

Напомним, почти идиллические российско-германские отношения резко похолодели после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Германия повела себя как верный сателлит США и примкнула к политике санкций в отношении России. Кроме того, Берлин поддерживает нынешний преступный режим на Украине.