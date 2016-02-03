Москва, 3 февраля, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Банк России прогнозирует замедление оттока капитала из Российской Федерации в 2016 году. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России, опубликованном сегодня, 3 февраля. Департамент предупреждает, что его выводы могут не совпадать с официальной позицией Центробанка.

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Сообщается, что положительные тенденции, которые появились в российском платежном балансе в 2015 году, усилятся и приведут к снижению чистого оттока капитала из России примерно до $30−45 млрд в 2016 году.

В ЦБ считают, что в прошлом году платежный баланс РФ показал быструю адаптацию к слабому рублю. Счет текущих операцию укреплялся, а чистый отток капитала резко снизился по сравнению с 2014 годом.

В департаменте исследований и прогнозирования ЦБ считают, что в текущем году эти тенденции будут укрепляться. Это должно привести к дальнейшему существенному снижению чистого оттока капитала в абсолютном выражении — до примерно $30−45 млрд в 2016 году, сказано в бюллетене департамента ЦБ.

Аналитики Банка России также указывают, что новый раунд ослабления рубля в конце 2015 — начале 2016 года, скорее всего, потребует дальнейшей адаптации экономики. В первую очередь это проявится в снижении импорта товаров и услуг. Однако в ЦБ уверены, что сам «адаптационный механизм» доказал свою работоспособность.

По данным Центробанка, чистый отток капитала из России в 2015 году составил $153 млрд. В 2015 году — $56,9 млрд. По более раннему прогнозу ЦБ отток капитала в 2016 году составит $53 млрд, в 2017 году — $48 млрд, в 2018 году — $46 млрд.