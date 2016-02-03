Ярославль, 3 февраля, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Теплоснабжение объектов МЧС, МВД и Минобороны, расположенных в Ярославской области, под угрозой из-за неплатежей посредников и не заключения контрактов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе генерирующей компании ОАО «ТГК-2».

Подведомственные ярославские структуры МВД и МЧС, на данный момент не заключили контракты с ОАО «ТГК-2» на поставку теплоэнергии в 2016 году. Кроме того, не оплачена задолженность в размере 4,9 миллиона рублей. Если ситуация не изменится, то теплоснабжение объектов будет прекращено 10 февраля.

В отношении двух объектов Министерства обороны уже введено ограничение поставки тепла. Данная мера введена из-за неоплаты посредником — ОАО «ГУ ЖКХ» — более 8 млн рублей за ноябрь и декабрь 2015 года.

ОАО «ТГК-2» направило обращение военному прокурору, с просьбой провести проверку действий должностных лиц ОАО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», ныне отвечающих за надежное и бесперебойное теплоснабжение объектов Министерства обороны.