Душанбе, 3 февраля, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Поправки в закон «О периодической печати и других средствах массовой информации» после рассмотрения парламентом Таджикистана отправлены на доработку.

Печатающая машинка

По словам спикера нижней палаты Шукурджона Зухурова, поправка, касающаяся возможности Минкультуры приостанавливать деятельность СМИ, уже устранена.

«Теперь этими поправками предлагается все недостатки в деятельности СМИ решать в судебном порядке. Проект изменен, и журналистское сообщество не должно выражать обеспокоенность этим», — сказал спикер.

Шукурджон Зухуров предложил выбрать одного из присутствующих журналистов для того, чтобы он выразил позицию своих коллег.

Журналисты делегировали корреспондента агентства «Азия-Плюс» Аваза Юлдашева, который сказал, что у журналистов не было доступа к проекту поправок, представленного на рассмотрение парламента, и «это привело к недопониманию».

В результате проект поправок было решено отправить на доработку, специальная комиссия пересмотрит проект и согласует некоторые термины.

«Озоди» также отмечает, что Зухуров сообщил о рассмотрении вопроса об обязанности чиновников полноценно отвечать на поставленные в публикациях СМИ вопросы.

Напомним, 1 февраля четыре журналистских организации распространили заявление, в котором осудили предложенные поправки в законодательство, позволяющие министерству культуры без вмешательства судебных органов приостанавливать деятельность СМИ на три месяца.